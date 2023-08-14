В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы на коммунальных сетях

Между Сыктывкаром и Эжвой ведутся ремонтные работы на главном канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.



На сегодняшний день специалистами "Сыктывкарского водоканала" уже заменено 360 метров ветхого коллектора. В 2022 году рабочие также меняли участок коллектора в районе микрорайона Емваль, на котором случился прорыв.



На данный момент производится работа на участке от дюкерной камеры – 10 до Емвальской насосной станции. Специалисты занимаются перекладкой левой нитки, а после перейдут на перекладку правой нитки. Протяженность в однотрубном исполнении превышает 600 метров. Всего в этом году в Сыктывкаре планируется заменить около 7,5 километров сетей водопровода и 4,5 километра канализации.

Ранее, в столице Коми компания "t+" провела самый масштабный этап реконструкции трубопровода на улице Первомайской. Поэтапная реконструкция магистрального трубопровода по улице Первомайской началась в 2017 году, а в этом году планируется ее завершение.