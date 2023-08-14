Житель Коми хранил оружие за печью и его привлекли к ответственности

Житель Княжпогостского района хранил оружие за печью. За это его привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

За прошлую неделю сотрудники Росгвардии нашли 9 нарушений в области оборота оружия. Они выписали протоколы 5 владельцам, которые не сообщали об изменении места жительства. За время проверки изъяли 11 штук охотничьего оружия.