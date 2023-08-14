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Житель Коми хранил оружие за печью и его привлекли к ответственности

Житель Коми хранил оружие за печью и его привлекли к ответственности Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель Княжпогостского района хранил оружие за печью. За это его привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

За прошлую неделю сотрудники Росгвардии нашли 9 нарушений в области оборота оружия. Они выписали протоколы 5 владельцам, которые не сообщали об изменении места жительства. За время проверки изъяли 11 штук охотничьего оружия.

Охотника из Княжпогостского района привлекли к административной ответственности. Мужчина хранил оружие не в сейфе, как положено, а за печкой.

Напомним, что недавно сыктывкарец получил 20 тысяч рублей за сдачу оружия. Мужчина нашёл в родительском доме оружие и отнес его в полицию, а после получил денежное вознаграждение.

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