Житель Коми хранил оружие за печью и его привлекли к ответственности
- 09:00 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Княжпогостского района хранил оружие за печью. За это его привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.
За прошлую неделю сотрудники Росгвардии нашли 9 нарушений в области оборота оружия. Они выписали протоколы 5 владельцам, которые не сообщали об изменении места жительства. За время проверки изъяли 11 штук охотничьего оружия.
Охотника из Княжпогостского района привлекли к административной ответственности. Мужчина хранил оружие не в сейфе, как положено, а за печкой.
Напомним, что недавно сыктывкарец получил 20 тысяч рублей за сдачу оружия. Мужчина нашёл в родительском доме оружие и отнес его в полицию, а после получил денежное вознаграждение.
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