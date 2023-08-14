В Коми у пенсионерки украли золотое кольцо
- 08:38 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Усинске расследуют дело о пропавшем у пенсионеров золоте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Житель Усинска обратился в полицию с заявлением о пропаже у его супруги золотого кольца, а также денег с банковской карты. Оказалось, что на протяжении двух недель сын пенсионеров заходил к ним в гости и пользовался картой отца без его ведома. Так, 34-летний усинец потратил 150 тысяч, а также сдал в ломбард кольцо своей матери. Мужчина признал свою вину, но расследование пока продолжается.
Напомним, что в октябре 2022 года встреча друзей закончилась кражей драгоценностей. Сыктывкарка познакомилась с мужчиной и пошла с ним на вечеринку, там она украла серьги, золотой браслет и кольцо с камнем.
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