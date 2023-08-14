В Коми у пенсионерки украли золотое кольцо

В Усинске расследуют дело о пропавшем у пенсионеров золоте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Житель Усинска обратился в полицию с заявлением о пропаже у его супруги золотого кольца, а также денег с банковской карты. Оказалось, что на протяжении двух недель сын пенсионеров заходил к ним в гости и пользовался картой отца без его ведома. Так, 34-летний усинец потратил 150 тысяч, а также сдал в ломбард кольцо своей матери. Мужчина признал свою вину, но расследование пока продолжается.