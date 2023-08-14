В Коми мужчина хотел построить гараж и попал в полицию

Житель Усть-Куломского района попал на скамью подсудимых из-за срубленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Работник лесничества обратился в полицию с заявлением о пропаже 6 сосен. Оказалось, деревья спилил 43-летний житель Усть-Куломского района. Свою вину мужчина отрицать не стал. Древесина понадобилась ему для строительства гаража. Ущерб лесничеству оценили в более чем 33 тысячи рублей.

Максимальным наказанием в такой ситуации является лишение свободы до 2 лет. Житель Коми получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.