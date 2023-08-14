В Коми мужчина хотел построить гараж и попал в полицию
- 08:29 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Житель Усть-Куломского района попал на скамью подсудимых из-за срубленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Работник лесничества обратился в полицию с заявлением о пропаже 6 сосен. Оказалось, деревья спилил 43-летний житель Усть-Куломского района. Свою вину мужчина отрицать не стал. Древесина понадобилась ему для строительства гаража. Ущерб лесничеству оценили в более чем 33 тысячи рублей.
Максимальным наказанием в такой ситуации является лишение свободы до 2 лет. Житель Коми получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что в одном из посёлков Коми произошла похожая ситуация. 65-летний житель Комсомольска- на Печоре вырубил деревья, чтобы проложить дорогу. Ущерб оценили в 580 тысяч рублей. У пенсионера забрали две бензопилы и трактора, а также выписали штраф 50 тысяч рублей.
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