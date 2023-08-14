Астрономы Коми запечатлели звездопад

Сыктывкарский астрономический клуб опубликовал на своей странице в социальной сети во "ВКонтакте" фото метеорного Потока Персеиды. Кадры были сделаны на метеорную камеру в ночь с 12 на 13 августа, когда активная фаза потока достигла своего пика.

Отметим, метеорный Поток Персеиды в 2023 году действует с 14 июля по первое сентября. Его активная фаза выпадает на период с пятого по 20 августа. Все эти дни жители Коми смогут наблюдать так называемое падение звезд во всех уголках республики.



Напомним, в августе в Коми случится сразу два природных суперлуния. Первое жители региона могли наблюдать первого числа, а второе, более масштабное, ожидается 31 августа. В этот день луна будет находиться максимально близко к Земле и визуально станет больше на 14% и ярче на 30%, если сравнивать с моментом, когда она находится дальше всего от планеты.