В августе жители Коми смогут наблюдать два суперлуния

В августе жители Республики Коми смогут понаблюдать за уникальным природным явлением - суперлунием. Примечательно, что это случится дважды за месяц: первое суперлуние состоится 1 августа, а второе - 31 августа, сообщают Известия.



Суперлуние-это явление, когда луна находится в ближайшей точке к Земле. В этот момент визуально она становится больше обычного на 14 % и светит ярче на 30%, если сравнивать с моментом, когда луна находится дальше всего от нашей планеты. Астрологи утверждают, что при ясной погоде в эти уникальные моменты в телескоп можно увидеть так называемые лунные моря.



Ранее жители Коми запечатлели на снимках другое редкое природное явление - световое столбы. Событие случилось почти пять лет назад, в декабре 2017 года, в Ижемском районе. Как сообщают специалисты, такое явление случается, когда солнечный или лунный свет отражается от граней льдинок, повисших в воздухе.