На должность нового замминистра труда Коми назначена Татьяна Майкова
- 17:00 10 августа
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- Служба новостей
Татьяна Майкова
Согласно информации, которая опубликована на официальном сайте министерства труда Коми, соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.
Известно, что ранее Татьяна Майкова занимала кресло начальника информационно-аналитического управления в том же министерстве.
Напомним также, 10 августа стало известно, кто возглавил Отделение Социального фонда по Коми. Его руководителем стал Антон Хозяинов. За свою карьеру он уже успел поработать на руководящих должностях в различных структурных подразделениях фонда. Свою работу в Коми он начал еще в 2011 году.
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