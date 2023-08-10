На должность нового замминистра труда Коми назначена Татьяна Майкова

Напомним также, 10 августа стало известно, кто возглавил Отделение Социального фонда по Коми. Его руководителем стал Антон Хозяинов. За свою карьеру он уже успел поработать на руководящих должностях в различных структурных подразделениях фонда. Свою работу в Коми он начал еще в 2011 году.