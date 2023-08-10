Антон Хозяинов возглавил отделение Социального фонда в Коми

В Коми назначен новый управляющий Отделением Социального фонда России. Им стал Антон Хозяинов. Его должность утверждена приказом председателя фонда Сергея Чирикова.

Антон Хозяинов работает в фонде уже с 2009 года, куда он попал после окончания лесотехнической академии в Санкт-Петербурге. В отделении республики он с 2011 года, где по 207 год возглавлял различные структурные поведения. С августа 2017 года по декабрь 2022 года работал в должности заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда.