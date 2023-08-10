Небывалые богатства: Володина назвала знак, который сорвет большой куш уже в августе

Известная телеведущая и астролог Василиса Володина назвала представителей одного знака, кто сможет сорвать огромный куш уже в августе 2023 года. Они смогут заметно обогатиться в конце текущего лета и заметно подправить материальное положение.

Эти счастливчики - Овны. Представителей данного знака зодиака ждет настоящий круговорот событий - новая работа или новая должность, но главное - это рост зарплаты. Повышение будет заметным и позволит в короткие сроки накопить достаточно, чтобы осуществить мечту.