Поцелуй Бога: Володина раскрыла, какой знак зодиака ждет летом богатство и изобилие

Астролог Василиса Володина заявила, что Тельцы летом 2023 года смогут существенно улучшить свое материальное положение и приобрести то, что давно хотели. "Вселенная за все труды щедро отблагодарит", — заявила она.

Повезет настолько, что будет казаться — Тельцов охраняет сам Господь Бог. Главное, подчеркнула Володина, не перестараться и тщательно следить за здоровьем.

Тельцы станут действительно счастливы уже после 20 июля. По словам Василисы Володиной, везение распространится на все сферы жизни Тельцов - на личную, на семейную, на общественную. Будет везти в работе и в деньгах. А все, за что будут браться Тельцы до конца месяца, будет получаться выше всяких похвал.