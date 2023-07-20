Поцелуй Бога: Володина раскрыла, какой знак зодиака ждет летом богатство и изобилие
- 13:00 20 июля
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- Служба новостей
Астролог Василиса Володина заявила, что Тельцы летом 2023 года смогут существенно улучшить свое материальное положение и приобрести то, что давно хотели.
"Вселенная за все труды щедро отблагодарит", — заявила она.
Повезет настолько, что будет казаться — Тельцов охраняет сам Господь Бог. Главное, подчеркнула Володина, не перестараться и тщательно следить за здоровьем.
Тельцы станут действительно счастливы уже после 20 июля. По словам Василисы Володиной, везение распространится на все сферы жизни Тельцов - на личную, на семейную, на общественную. Будет везти в работе и в деньгах. А все, за что будут браться Тельцы до конца месяца, будет получаться выше всяких похвал.
Самым важным днем мая для Тельца астролог называет 27 июля. Именно с этой даты Вселенная запустить белую полосу в жизни представителей знака, но начинать жить счастливо можно уже сейчас - звезды сейчас целиком и полностью на вашей стороне.
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