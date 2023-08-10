Сыктывкарка, которая упала в траншею в Эжве, скончалась в больнице

Женщина, которая упала в траншею в Эжве, скончалась. Это случилось 7 августа, сообщили в Минздраве региона.

Напомним, все началось 24 июля, когда по трагической случайности в траншею, которую вырыли во время дорожных работ на улице Мира в Эжве, упала женщина. 84-летняя сыктывкарка уже не смогла выбраться оттуда. Вскоре на место прибыли спасатели и медки, которые вытащили женщину с помощью жесткого щита и, подключив ее к аппарату ИВЛ, отвезли в больницу. Там, в тяжелом состоянии и без сознания, она пролежала до начала августа.