Сыктывкарка, которая упала в траншею в Эжве, скончалась в больнице
- 14:50 10 августа
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- Служба новостей
МЧС
Женщина, которая упала в траншею в Эжве, скончалась. Это случилось 7 августа, сообщили в Минздраве региона.
Напомним, все началось 24 июля, когда по трагической случайности в траншею, которую вырыли во время дорожных работ на улице Мира в Эжве, упала женщина. 84-летняя сыктывкарка уже не смогла выбраться оттуда. Вскоре на место прибыли спасатели и медки, которые вытащили женщину с помощью жесткого щита и, подключив ее к аппарату ИВЛ, отвезли в больницу. Там, в тяжелом состоянии и без сознания, она пролежала до начала августа.
Почему траншея оказалась не огорожена, и как все это произошло, предстоит выяснить правоохранительным органам. Проверку организовали почти сразу после сообщений о происшествии.
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