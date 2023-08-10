Володина назвала года рождения тех, кого не коснутся беды в 2023 году — ищем себя в списке

Василиса Володина в свежем прогнозе на 2023 год назвала тех, кого все беды и испытания обойдут стороной. И это люди, рожденные в определенный год. Они окажутся под защитой переменчивой фортуны. Их не коснутся трудности, которые будут донимать всех остальных. Эти везунчики словно окажутся под защитой самой Вселенной. Благодаря своей интуиции им удастся избежать пагубного влияния — их амбиции не затянут в капкан.

Речь идет о тех, кто родился с 1992 по 1994 года. Им не страшны испытания, которые выпадут на долю остальных. Эти короли фортуны могут не опасаться серьезных негативных перемен. В их судьбе все кристально прозрачно — даже самые сложные испытания пройдут мимо них.