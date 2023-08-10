Мэр Ухты рассказал о причинах крупного пожара на заводе в Коми

9 августа, в Ухте вспыхнул крупный пожар. Возгорание произошло в районе Ухтинского ремонтно-механического завода. В результате серьезно пострадал один человек. Мэр Ухты Магомед Османов объяснил причины ЧП.

По словам главы администрации города, причин для паники нет. Несмотря на пугающие кадры с места событий, которые появились ночью в сети, ситуация под контролем. Мэр лично выезжал на завод, чтобы оценить последствия ЧП.