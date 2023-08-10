Мэр Ухты рассказал о причинах крупного пожара на заводе в Коми
- 11:35 10 августа
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- Служба новостей
9 августа, в Ухте вспыхнул крупный пожар. Возгорание произошло в районе Ухтинского ремонтно-механического завода. В результате серьезно пострадал один человек. Мэр Ухты Магомед Османов объяснил причины ЧП.
По словам главы администрации города, причин для паники нет. Несмотря на пугающие кадры с места событий, которые появились ночью в сети, ситуация под контролем. Мэр лично выезжал на завод, чтобы оценить последствия ЧП.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение регламента работ. Загорелся грузовик и железнодорожные цистерны в промзоне на улице Железнодорожной. Уже в 05:40 пламя полностью ликвидировали.
По словам мэра Ухты, ситуация находилась на личном контроле главы республики Владимира Уйба, которому он докладывал каждые полчаса об обстановке. Магомед Османов также выразил благодарность всем оперативным службам за слаженную работу в чрезвычайной ситуации.
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