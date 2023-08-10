Сыктывкарка избила свою мать палкой на глазах у прохожих

9 августа в столице Коми заметили нешуточную драму, которая развернулась во дворе одного из домов в Кочпоне. Прямо на улице молодая девушка с деревянной палкой набросилась на женщину. Все это попало на камеру очевидца.

Как рассказали в Управлении МВД по Коми, конфликт произошел между дочерью и ее мамой. На место вскоре прибыл участковый, который выяснил, что девушка нанесла несколько ударов своей матери деревянной палкой. Женщин после этого госпитализировали в медучреждение. Все происходящее попало на видео, которое можно увидеть в нашем Telegram-канале.