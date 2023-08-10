Сыктывкарка избила свою мать палкой на глазах у прохожих
- 10:45 10 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
9 августа в столице Коми заметили нешуточную драму, которая развернулась во дворе одного из домов в Кочпоне. Прямо на улице молодая девушка с деревянной палкой набросилась на женщину. Все это попало на камеру очевидца.
Как рассказали в Управлении МВД по Коми, конфликт произошел между дочерью и ее мамой. На место вскоре прибыл участковый, который выяснил, что девушка нанесла несколько ударов своей матери деревянной палкой. Женщин после этого госпитализировали в медучреждение. Все происходящее попало на видео, которое можно увидеть в нашем Telegram-канале.
Причины произошедшего полицейские выясняют в ходе проверки.
Напомним, ранее стало известно, что в Сыктывкаре мужчина был задержан росгвардейцами после того, как он избил свою мать.
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