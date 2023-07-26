Сотрудники Росгвардии задержали сыктывкарца, который избил свою мать из-за денег

В Сыктывкаре мужчина было задержан росгвардейцами после того, как он избил свою мать. По информации пресс-службы ведомства, мужчина попросил у женщины деньги, но ему был отказано. Это вызвало у него гнев, и он начал оскорблять и нападать на свою мать, наносив ей удары в область грудной клетки.

Женщина сразу же вызвала сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали нападавшего. Мужчина был доставлен в отделение полиции для допроса, а по факту произошедшего начато разбирательство.