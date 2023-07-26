Сотрудники Росгвардии задержали сыктывкарца, который избил свою мать из-за денег
- 14:25 26 июля
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- Служба новостей
В Сыктывкаре мужчина было задержан росгвардейцами после того, как он избил свою мать. По информации пресс-службы ведомства, мужчина попросил у женщины деньги, но ему был отказано. Это вызвало у него гнев, и он начал оскорблять и нападать на свою мать, наносив ей удары в область грудной клетки.
Женщина сразу же вызвала сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали нападавшего. Мужчина был доставлен в отделение полиции для допроса, а по факту произошедшего начато разбирательство.
Напомним ранее в Коми передали в суд дело об убийстве, которое произошло уже 45 лет назад. Юноша, который совершил преступление, умер в 2001 году. При этом информация все равно была передана в суд, так как родственники были против прекращения дела по нереабилитирующему основанию.
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