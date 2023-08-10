В Коми построен газопровод для догазификации деревни Пожня

"Газпром газораспределение Сыктывкар" провел газоснабжение в деревню Пожня в Сосногорском районе. Чтобы догазифицировать населенный пункт, специалисты компании провели около пяти километров распределительных сетей. Это позволит подключить к природному газу сразу 100 домов.



Сегодня заявки на газификацию поступили уже от 57 сельчан, всего заключено 48 договоров. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" Павел Курлыгин призвал жителей Пожни активнее оформлять заявки на газификацию, чтобы "встретить зиму с газовым отоплением".



Напомним, ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Чибисов сообщил о программе догазификации 26 населенных пунктов региона. Это деревни и села, которые расположены вблизи распределительных газопроводов.