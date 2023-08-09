В одном из районов Коми вспыхнул лесной пожар
- 9 августа 18:00
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- Олег Помидоров
В Троицко-Печорском районе Республики Коми вспыхнул новый лесной пожар.
9 августа появилась информация о том, что в Троицко-Печорском районе специалисты зафиксировали новый лесной пожар. По данным системы “Лесные пожары”, сейчас на территории региона существуют три действующих лесных пожара.
Первая информация о пожаре в Троицко-Печорском районе появилась сегодня, 9 августа, в районе 13:55. Об этом стало известно в ходе проведения лесоавиационных работ. Причиной возгорания в лесу стала гроза.
Лес загорелся в 10 километрах от деревни Конашъель. Недалеко от места возгорания также находится опора линий электропередач.
Сейчас площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Совсем скоро профессионалы приступят к пожаротушению.
Еще два пожара действуют в Усинском районе. Там площадь пожаров составила 241 и 22,8 гектара соответственно.
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