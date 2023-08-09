В одном из районов Коми вспыхнул лесной пожар

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Троицко-Печорском районе Республики Коми вспыхнул новый лесной пожар. 9 августа появилась информация о том, что в Троицко-Печорском районе специалисты зафиксировали новый лесной пожар. По данным системы “Лесные пожары”, сейчас на территории региона существуют три действующих лесных пожара.

Первая информация о пожаре в Троицко-Печорском районе появилась сегодня, 9 августа, в районе 13:55. Об этом стало известно в ходе проведения лесоавиационных работ. Причиной возгорания в лесу стала гроза.

Лес загорелся в 10 километрах от деревни Конашъель. Недалеко от места возгорания также находится опора линий электропередач.

Сейчас площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Совсем скоро профессионалы приступят к пожаротушению.