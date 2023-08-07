В Коми из окна жилого дома выпала трехлетняя девочка

6 августа в Сосногорске произошло ЧП: в дежурную часть полиции сообщили о ребенке 2019 года рождения, который впал из окна многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Коми.

По факту происшествия в полиции организовали проверку, по результатам которое будет принято решение в соответствии с законом. По предварительным данным, в момент трагедии девочка была с мамой, но женщина отошла в ванную, чтобы прибраться. Ребенок в этот момент залез на диван у окна на кухне и перелез на подоконник. После этого девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа.