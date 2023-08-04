Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре подросток выпал из окна

В Сыктывкаре подросток выпал из окнаФото с сайта 2GIS

4 августа в Сыктывкаре подросток выпал из окна. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все случилось и в каком состоянии сейчас мальчик.

Как сообщает Минздрав по Коми, 4 августа примерно в 7:00 по адресу улица Морозова, 41, обнаружили выпавшего из окна человека. Его сразу же забрали на “скорой” и увезли в реанимацию с кататравмой. Как выяснилось, пострадавший — подросток 15 лет. Причины и подробности случившегося пока неизвестны.

Сейчас мальчик находится в реанимации Коми республиканской больницы в тяжелом состоянии, прогнозов пока нет, врачи сейчас борются за его жизнь. В детскую республиканскую больницу подростка пока не переводят из-за тяжелого состояния.

...

  • 0

Популярное

Последние новости