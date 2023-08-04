В Сыктывкаре подросток выпал из окна
- 10:25 4 августа
- 16+
- Екатерина Барандова
Фото с сайта 2GIS
4 августа в Сыктывкаре подросток выпал из окна. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все случилось и в каком состоянии сейчас мальчик.
Как сообщает Минздрав по Коми, 4 августа примерно в 7:00 по адресу улица Морозова, 41, обнаружили выпавшего из окна человека. Его сразу же забрали на “скорой” и увезли в реанимацию с кататравмой. Как выяснилось, пострадавший — подросток 15 лет. Причины и подробности случившегося пока неизвестны.
Сейчас мальчик находится в реанимации Коми республиканской больницы в тяжелом состоянии, прогнозов пока нет, врачи сейчас борются за его жизнь. В детскую республиканскую больницу подростка пока не переводят из-за тяжелого состояния.
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