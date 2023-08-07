В Коми мужчина отметил день железнодорожника и пропал
- 11:50 7 августа
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- Служба новостей
Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" ведет поиски пропавшего на воде мужчины. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации спасателей, компания из двух мужчин и двух женщин отмечала день железнодорожника на берегу водоема в поселке Ираель. Мужчина 1971 года рождения, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии пошел купаться и не вернулся.
6 июля в 18:30 на место выехали спасатели, с помощью водолазного снаряжения и лодки они обследовали водоем глубиной 3 метра, дно оказалось сильно захламлено.
Напомним также, в Коми сейчас ищут 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина пропал между Ухтой и Сыктывкаром. По информации добровольцев, он исчез 3 августа.
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