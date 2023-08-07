В Коми мужчина отметил день железнодорожника и пропал

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" ведет поиски пропавшего на воде мужчины. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации спасателей, компания из двух мужчин и двух женщин отмечала день железнодорожника на берегу водоема в поселке Ираель. Мужчина 1971 года рождения, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии пошел купаться и не вернулся.