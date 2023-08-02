Пропавшего 49-летнего сыктывкарца заметили на записи с камер наблюдения
- 16:55 2 августа
- 6+
- Служба новостей
В столице Коми продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт.
Стало известно, что в минувшую пятницу, 28 июля, в 20:53 он находился на перекрестке улиц Комарова и Мира, после чего перешел дорогу и направился в сторону Дома Быта. Его дальнейший путь неизвестен. Возможно, он свернул по дворам в сторону своего дома по адресу Мира, 54.
Члены поисковой группы распространяют информацию о приметах пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.
Был одет в черную футболку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно, просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02. Телефон инфорга Анны: 89042243280.
...