Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Пропавшего 49-летнего сыктывкарца заметили на записи с камер наблюдения

Пропавшего 49-летнего сыктывкарца заметили на записи с камер наблюдения"Лиза Алерт"

В столице Коми продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт.

Стало известно, что в минувшую пятницу, 28 июля, в 20:53 он находился на перекрестке улиц Комарова и Мира, после чего перешел дорогу и направился в сторону Дома Быта. Его дальнейший путь неизвестен. Возможно, он свернул по дворам в сторону своего дома по адресу Мира, 54.

Члены поисковой группы распространяют информацию о приметах пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

Был одет в черную футболку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02. Телефон инфорга Анны: 89042243280.

...

  • 0

Популярное

Последние новости