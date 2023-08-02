Пропавшего 49-летнего сыктывкарца заметили на записи с камер наблюдения

В столице Коми продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт.

Стало известно, что в минувшую пятницу, 28 июля, в 20:53 он находился на перекрестке улиц Комарова и Мира, после чего перешел дорогу и направился в сторону Дома Быта. Его дальнейший путь неизвестен. Возможно, он свернул по дворам в сторону своего дома по адресу Мира, 54.