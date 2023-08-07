В Коми на берегу реки Ижма местные жители нашли тело мертвого мужчины

В Селе Усть-Ижма местные жители обнаружили на берегу реки тело 27-летнего мертвого мужчины, сообщает Комиинформ со ссылкой на ГУ МЧС по Коми.



Как пояснили в ведомстве, трагедия случилась в пятницу, четвертого августа. Молодой человек плавал по реке на лодке. В какой-то момент парень не смог удержать равновесие и выпал из лодки в воду. После тело погибшего обнаружили местные жители.



Напомним, ранее под Ухтой утонул мужчина. Он отдыхал на берегу реки со своей сестрой и решил поплавать. В один момент молодой человек скрылся под водой и не вынырнул. Спустя сутки тело покойного на дне реки обнаружили водолазы "СПАС-Коми". Погибшему было чуть больше 35 лет.



Жизнь еще одного ижемца унесла река. 35-летнего местного жителя в последний раз видели, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прямо в одежде зашел в реку. После его тело вытащили очевидцы.