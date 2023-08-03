На реке в районе поселка Шудаяг спасатели нашли тело мертвого мужчины

В Шудаяге на реке нашли тело утонувшего мужчины, сообщает Комиинформ со ссылкой на СПАС-Коми. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Еще первого августа сестра покойного обратилась в полицию и сообщила, что ее брат утонул в реке Ухта в районе поселка Шудаяг. Они вместе отдыхали на берегу. Мужчина плавал в воде и в какой-то момент "ушел под воду" и не вынырнул. На место трагедии выехал Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. Второго августа в 14:30 водолазы извлекли тело погибшего мужчины из воды.



Отметим, ранее в Коми чудом спасли тонущего ребенка. Компания приятелей отдыхала на пляже в Сыктывкаре. Во время плавания один из друзей "ушел" под воду. Подростка удалось вытащить из воды и "откачать". После его госпитализировали на скорой в ДРБ.