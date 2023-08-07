В Печоре мужчина зарезал любимую женщину

В Печоре мужчина убил любимую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как уточняется в материалах дела, в мае 2023 года 56-летний местный житель Печоры внезапно разгневался на свою 62-летнюю возлюбленную, с которой проживал вместе. В пылу ярости, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил нож и вонзил его в бедро потерпевшей. От обилия кровопотери женщина скончалась на месте.



Теперь горе-вдовец будет отвечать перед судом. Его обвиняют по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей).



Напомним, ранее в Воркуте местный житель жестоко расправился с семейной парой. Убийца до смерти избил обоих потерпевших, а после "запаковал" тела покойных в мешки и спрятал у себя в гараже. Суд приговорил горожанина к 18-ти годам колонии строго режима.