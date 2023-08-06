Судьбоносный разворот на 180 градусов в августе: Володина назвала избранный знак зодиака

Астролог Василиса Володина уверена, что Водолеев в последний месяц лета ждут крупные перемены, которые изменят всю их жизнь. Грядут события, способные изменить сознание этих людей в лучшую сторону - очищение. "Водолеи обретут счастье вдали от дома. Возможно, от правятся в путешествие или командировку", - заявила она.

Деньги не будут волновать Водолеев в августе - их будет предостаточно. Останется только убрать токсичных людей из окружения - тогда все встанет на свои места.