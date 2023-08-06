Судьбоносный разворот на 180 градусов в августе: Володина назвала избранный знак зодиака
- 15:40 6 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Астролог Василиса Володина уверена, что Водолеев в последний месяц лета ждут крупные перемены, которые изменят всю их жизнь. Грядут события, способные изменить сознание этих людей в лучшую сторону - очищение.
"Водолеи обретут счастье вдали от дома. Возможно, от правятся в путешествие или командировку", - заявила она.
Деньги не будут волновать Водолеев в августе - их будет предостаточно. Останется только убрать токсичных людей из окружения - тогда все встанет на свои места.
Ранее астролог отметила один из знаков зодиака, который преуспеет этим летом. Володина заявила, что летом 2023 года его представители смогут существенно улучшить свое материальное положение и приобрести то, что давно хотели.
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