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В Сыктывкаре стартует астрономический сезон

В Сыктывкаре стартует астрономический сезон Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Сыктывкарцев ждёт прогулка по созвездиям. В столице Коми открывается сезон астрономических наблюдений. Об этом сообщает Комиинформ.

В Республике уже наступили темные ночи, а это значит, что теперь на небе можно наблюдать звёзды. Все желающие смогут стать частью астрономического сезона, который откроется 7-8 августа. Каждый может прийти на набережную и лицезреть в телескоп автонаведением sky-watcher MAK 102 разные небесные тела.

Дата начала события зависит от погодных условий. Убывающая Луна, Юпитер, Сатурн, прогулка по созвездиям и плеяды ждут вас в 22:00 в один из назначенных дней.

Напомним, что в августе жители Коми смогут наблюдать интересное событие – суперлуние. Оно уже прошло 1 августа и повторится 31 числа.

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