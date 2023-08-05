В Сыктывкаре стартует астрономический сезон

Сыктывкарцев ждёт прогулка по созвездиям. В столице Коми открывается сезон астрономических наблюдений. Об этом сообщает Комиинформ.

В Республике уже наступили темные ночи, а это значит, что теперь на небе можно наблюдать звёзды. Все желающие смогут стать частью астрономического сезона, который откроется 7-8 августа. Каждый может прийти на набережную и лицезреть в телескоп автонаведением sky-watcher MAK 102 разные небесные тела.