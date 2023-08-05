В Сыктывкаре стартует астрономический сезон
- 14:36 5 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Сыктывкарцев ждёт прогулка по созвездиям. В столице Коми открывается сезон астрономических наблюдений. Об этом сообщает Комиинформ.
В Республике уже наступили темные ночи, а это значит, что теперь на небе можно наблюдать звёзды. Все желающие смогут стать частью астрономического сезона, который откроется 7-8 августа. Каждый может прийти на набережную и лицезреть в телескоп автонаведением sky-watcher MAK 102 разные небесные тела.
Дата начала события зависит от погодных условий. Убывающая Луна, Юпитер, Сатурн, прогулка по созвездиям и плеяды ждут вас в 22:00 в один из назначенных дней.
Напомним, что в августе жители Коми смогут наблюдать интересное событие – суперлуние. Оно уже прошло 1 августа и повторится 31 числа.
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