В Коми два человека пострадали в ДТП ВАЗов

В Усть-Цильме два ВАЗа устроили ДТП. Пассажирка одного из автомобилей сломала ребро. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

3 августа в 14:55 Лада Ларгус ехала по Советской улице. Управляла автомобилем женщина 1979 года рождения, которая при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-211540. В результате “пятнашка” врезалась в Ларгус. Водитель ВАЗа 2000 года рождения получил ушиб колена, а пассажирка Лады 1979 года рождения получила ушибы ребер и закрытый перелом седьмого ребра. Все были пристёгнуты.