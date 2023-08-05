В Коми два человека пострадали в ДТП ВАЗов
- 12:12 5 августа
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- Анастасия Амелькина
В Усть-Цильме два ВАЗа устроили ДТП. Пассажирка одного из автомобилей сломала ребро. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
3 августа в 14:55 Лада Ларгус ехала по Советской улице. Управляла автомобилем женщина 1979 года рождения, которая при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-211540. В результате “пятнашка” врезалась в Ларгус. Водитель ВАЗа 2000 года рождения получил ушиб колена, а пассажирка Лады 1979 года рождения получила ушибы ребер и закрытый перелом седьмого ребра. Все были пристёгнуты.
Напомним, что в этот же день в Сосногорске на перекрестке столкнулись две иномарки. За рулём Форда и Хендай были женщины, обе получили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, помимо этого у одной из автолюбительниц ссадина предплечья и ушиб спинки носа.
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