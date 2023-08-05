В Коми две иномарки не поделили перекресток

В Сосногорске две автоледи не поделили дорогу и пострадали в ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

3 августа в 12:40 на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Гоголя произошла авария. Hyundai под управлением женщины 1984 года рождения не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, который передвигался по главной дороге. За рулем Форда была женщина 1982 года рождения, она получила сотрясение мозга, ссадину предплечья, черепно-мозговую травму и ушиб спинки носа. От более тяжких травм её спасг ремень безопасности. Другая автоледи получила черепно-мозговую травму и сотрясение, так же была пристегнута. Госпитализация никому из водителей не понадобилась.