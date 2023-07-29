В Сыктывкаре столкнулись две иномарки
- 29 июля 11:17
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре две автолюбительницы не поделили дорогу и пострадали в ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
28 июля в 19:15 напротив 46 дома на улице Колхозной произошло ДТП. Opel ехал со стороны Первомайской улицы и выехал на встречную полосу. За рулём была женщина 1959 года рождения, которая не справилась с управление и врезалась в Kia Picanto. Водитель Опеля получила сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина 1996 года, сидевшая за рулём Киа, получила такие же травмы, а также травму живота.
Напомним, что недавно в столице Республики женщина-водитель сбила маленького ребёнка. Мама мальчика оказалась далеко от него, в то время как он переходил дорогу.
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