В Сыктывкаре столкнулись две иномарки

В Сыктывкаре две автолюбительницы не поделили дорогу и пострадали в ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

28 июля в 19:15 напротив 46 дома на улице Колхозной произошло ДТП. Opel ехал со стороны Первомайской улицы и выехал на встречную полосу. За рулём была женщина 1959 года рождения, которая не справилась с управление и врезалась в Kia Picanto. Водитель Опеля получила сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина 1996 года, сидевшая за рулём Киа, получила такие же травмы, а также травму живота.