В Сыктывкаре иномарка наехала на велосипедиста
- 10:46 5 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре велосипедист попал под колёса Мазды. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
4 августа в 8:00 Mazda передвигалась по малой объездной дороге в обход Сыктывкара. Когда автомобиль поворачивал налево, он не уступил дорогу велосипедисту 1992 года рождения, который ехал по главной дороге. В результате велосипедист попал под колёса иномарки и получил черепно-мозговую травму, сотрясение и рану лба. Пострадавшего увезли в больницу.
Водитель Мазды за рулём с 2002 года и уже 83 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что в этот же день в Усть-Куломе автобус улетел в кювет. Транспорт ехал по дороге Ярашъю - Усть-Кулом и у него лопнуло колесо. Никто не пострадал.
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