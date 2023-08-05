В Сыктывкаре иномарка наехала на велосипедиста

В Сыктывкаре велосипедист попал под колёса Мазды. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

4 августа в 8:00 Mazda передвигалась по малой объездной дороге в обход Сыктывкара. Когда автомобиль поворачивал налево, он не уступил дорогу велосипедисту 1992 года рождения, который ехал по главной дороге. В результате велосипедист попал под колёса иномарки и получил черепно-мозговую травму, сотрясение и рану лба. Пострадавшего увезли в больницу.