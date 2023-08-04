В Коми автобус с пассажирами вылетел с дороги в кювет

4 августа в Коми автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.

Утром в Усть-Куломском районе в кювет вылетел автобус, следовавший по маршруту Ярашъю - Усть-Кулом. Как сообщили в ГИБДД по Коми, у транспорта на трассе лопнуло колесо. Пострадавших людей нет, все пассажиры эвакуированы. На месте работают сотрудники ДПС.