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В Коми автобус с пассажирами вылетел с дороги в кювет

В Коми автобус с пассажирами вылетел с дороги в кюветФото из telegram-канала "Коми это — Ж"

4 августа в Коми автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.

Утром в Усть-Куломском районе в кювет вылетел автобус, следовавший по маршруту Ярашъю - Усть-Кулом. Как сообщили в ГИБДД по Коми, у транспорта на трассе лопнуло колесо. Пострадавших людей нет, все пассажиры эвакуированы. На месте работают сотрудники ДПС. 

Напомним, что 3 августа в Сыктывкаре байкер попал под колеса “Нивы”. На улице Савина в районе дома №56 водитель автомобиля повернул налево и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате столкновения водитель мотоцикла госпитализирован с  множеством травм, в том числе черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами грудной клетки.


 

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