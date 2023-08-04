В Коми автобус с пассажирами вылетел с дороги в кювет
- 15:40 4 августа
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- Екатерина Барандова
4 августа в Коми автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.
Утром в Усть-Куломском районе в кювет вылетел автобус, следовавший по маршруту Ярашъю - Усть-Кулом. Как сообщили в ГИБДД по Коми, у транспорта на трассе лопнуло колесо. Пострадавших людей нет, все пассажиры эвакуированы. На месте работают сотрудники ДПС.
Напомним, что 3 августа в Сыктывкаре байкер попал под колеса “Нивы”. На улице Савина в районе дома №56 водитель автомобиля повернул налево и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате столкновения водитель мотоцикла госпитализирован с множеством травм, в том числе черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами грудной клетки.
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