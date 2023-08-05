Враги подавятся от зависти: Глоба назвала знак, на которого свалятся бешенные деньги
- 13:00 5 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известный астролог Тамара Глоба заявляет, что один знак Зодиака с 5 августа будет настроен очень активно и даже агрессивно.
Настроение Водолеев будет работать им же на руку. Их решительные и смелые действия подавят врагов, конкурентов и недоброжелателей.
Благодаря отсутствию негативного влияния извне, Водолеи полностью почувствуют свою силу и будут неуклонно двигаться к своей мечте. Они достигнут желаемого и удивят всех вокруг, пишет Телепрограмма.
Ранее астролог рассказала, что до конца последнего месяца 2023 года три знака зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, — это белая полоса.
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