Враги подавятся от зависти: Глоба назвала знак, на которого свалятся бешенные деньги

Известный астролог Тамара Глоба заявляет, что один знак Зодиака с 5 августа будет настроен очень активно и даже агрессивно.

Настроение Водолеев будет работать им же на руку. Их решительные и смелые действия подавят врагов, конкурентов и недоброжелателей.