Начнется белая полоса: Глоба назвала знаки зодиака, которые будут жить как в сказке

В ближайшие дни и минимум до конца последнего месяца 2023 года три Знака Зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, - это белая полоса. Которую продлить можно будет до конца года, если своевременно хватать удачу за хвост. Овны

Представитель этого Знака будет счастлив в сфере творчества, его ждут успехи в профессии. Ваше руководство признает и щедро вознаградит Вас за вклад в развитие бизнеса. Вы также получите поддержку от своих близких.

Близнецы

Рожденные под этим Знаком, смогут преодолеть свои страхи и пойти к той цели, куда боялись пойти. Это может быть смена профессии, переезд или вступление в брак. Во всех этих случаях Близнецы будут двигаться только в правильном направлении.

Весы