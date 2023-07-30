Начнется белая полоса: Глоба назвала знаки зодиака, которые будут жить как в сказке
- 07:30 30 июля
- 16+
- Служба новостей
В ближайшие дни и минимум до конца последнего месяца 2023 года три Знака Зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, - это белая полоса. Которую продлить можно будет до конца года, если своевременно хватать удачу за хвост.
Овны
Представитель этого Знака будет счастлив в сфере творчества, его ждут успехи в профессии. Ваше руководство признает и щедро вознаградит Вас за вклад в развитие бизнеса. Вы также получите поддержку от своих близких.
Близнецы
Рожденные под этим Знаком, смогут преодолеть свои страхи и пойти к той цели, куда боялись пойти. Это может быть смена профессии, переезд или вступление в брак. Во всех этих случаях Близнецы будут двигаться только в правильном направлении.
Весы
Весы обретут счастье на личном фронте. Если вы одинокий представитель знака Зодиака, судьба может устроить вам встречу с интересным человеком. Кроме того, если у вас уже есть спутник жизни, у вас появится шанс решить проблемы, из-за которых ваши отношения складываются не самым лучшим образом.
...