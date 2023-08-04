Жара и дожди с грозами: синоптики дали прогноз на выходные в Коми
- 15:00 4 августа
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- Служба новостей
Синоптики ЦГМС Коми сообщают, что в грядущие выходные в Коми будет по-прежнему жарко, но с грозами и кратковременными ливнями. Преимущественно плохая не летная погода ожидается в западных районах ночью 5 августа.
6 августа также возможен ливень с грозой. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +24...+29°С.
Напомним, 4 августа в МЧС объявили штормовое предупреждение. Гроза и мощный ливень с порывистым ветром накроют почти все районы Коми. Это будет продолжаться приблизительно до 21:00 того же дня.
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