Жара и дожди с грозами: синоптики дали прогноз на выходные в Коми

Синоптики ЦГМС Коми сообщают, что в грядущие выходные в Коми будет по-прежнему жарко, но с грозами и кратковременными ливнями. Преимущественно плохая не летная погода ожидается в западных районах ночью 5 августа.

6 августа также возможен ливень с грозой. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +24...+29°С.