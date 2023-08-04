Почти все районы Коми накроет мощным ливнем с грозой

По синоптиков в ближайшее время с сохранением до 21 часа 4 августа по республике ожидаются грозы, в отдельных районах с ливнем и усилением южного ветра порывами до 15-18 м/с. Районы: Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, Койгородский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Печора, Ижемский, Усть-Цилемский, Прилузский, Сыктывдинский, Сыктывкар.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

1. Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

2. Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

3. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

4. Желательно выключить электроприборы. Все окна помещения необходимо плотно закрыть, в квартирах убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

5. Если ливень застал вас на улице, рекомендуем не спускаться в заглубленные помещения. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";