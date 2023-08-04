Уже завтра представителям этого знака зодиака улыбнется удача
- 17:30 4 августа
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- Служба новостей
Астрологи рассказали, у кого из знаков зодиака пятница, 4 августа, выдастся самой удачной.
Этим знаком зодиака стал Скорпион.
В этот день представители этого знака зодиака, по словам астрологов, могут отдохнуть по полной. Работы будет мало, нервотрепки — тоже. А домашние дела можно будет отложить на потом. Вечером будет возможность познакомиться с очень интересными людьми и воплотить в жизнь свой самый, казалось бы, безнадежный план.
А недавно ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова предсказала счастье представителям трех знаков гороскопа. В ближайшие пять лет счастьем накроет Близнецов, Раков и Стрельцов. Однако его нужно заслужить, предупредила предсказательница.
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