Шаманка Кажетта Ахметжанова предсказала трем знакам счастье в ближайшие пять лет

Ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала счастье представителям трех знаков гороскопа. Об этом пишет Teleprogramma.pro. Так, в ближайшие пять лет счастьем накроет Близнецов, Раков и Стрельцов. Однако его нужно заслужить, предупредила предсказательница.

Близнецам, чтобы достичь полной гармонии с собой и внешним миром необходимо много работать. Только лишь преодолев препятствия, обладатели этого знака смогут ощутить счастье. Если не поддаваться лени, перекладывать ответственность на других, то успех будет сопутствовать близнецам в течение этого и последующих годов.

Раки, как люди творческие, также смогут добиться высоких результатов. Главное, по мнению ясновидящей, претворять свои творческие замыслы в жизнь, а не реализовывать их только в голове. При этом шаманка отметила, что перед Раками много направлений: начиная от открытия картинной галереи, завершая записью студийного альбома.