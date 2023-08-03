Шаманка Кажетта Ахметжанова предсказала трем знакам счастье в ближайшие пять лет
- 16:50 3 августа
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- Служба новостей
Ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала счастье представителям трех знаков гороскопа. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Так, в ближайшие пять лет счастьем накроет Близнецов, Раков и Стрельцов. Однако его нужно заслужить, предупредила предсказательница.
Близнецам, чтобы достичь полной гармонии с собой и внешним миром необходимо много работать. Только лишь преодолев препятствия, обладатели этого знака смогут ощутить счастье. Если не поддаваться лени, перекладывать ответственность на других, то успех будет сопутствовать близнецам в течение этого и последующих годов.
Раки, как люди творческие, также смогут добиться высоких результатов. Главное, по мнению ясновидящей, претворять свои творческие замыслы в жизнь, а не реализовывать их только в голове. При этом шаманка отметила, что перед Раками много направлений: начиная от открытия картинной галереи, завершая записью студийного альбома.
Стрельцы преуспеют в профессии. Как правило, среди них часто можно встретить юристов, врачей, страховых агентов, экономистов, педагогов. При этом Кажетта Ахметжанова посоветовала не ограничиваться работой в офисе и кабинете, а использовать свои знания и опыт в бизнесе. Шаманка увидела много золота, которое принесет счастье Стрельцам.
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