Деньги посыплются с небес: Тамара Глоба назвала главных богачей августа
- 13:00 4 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известный отечественный астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, рожденные под которыми станут главными счастливчиками августа, пишет Teleprogramma.
Речь идет о Львах, Весах и Козерогах.
Глоба уверена, что люди, рожденные под этими созвездиями, разработают перспективные бизнес-идеи, которые в будущем принесут большие доходы. Они ни в чем не будут нуждаться и станут главными триумфаторами последнего летнего месяца.
Ранее астролог рассказала, что до конца последнего месяца 2023 года три знака зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, — это белая полоса.
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