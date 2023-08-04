Под Сыктывкаром произошло аварийное отключение электроэнергии

Часть жителей Выльгорта остались без света. Об этом сообщили в администрации Сыктывдинского района.

Электроэнергия внезапно пропала в части села от местечка Пичипашня до центра Выльгорта. Сейчас бригада Сыктывкарского РЭС работает над устранение аварийной ситуации. В течение часа планируется восстановить электроснабжение, передает "Комиинформ".