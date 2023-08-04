Под Сыктывкаром произошло аварийное отключение электроэнергии
- 12:20 4 августа
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- Служба новостей
yandex.ru/maps
Часть жителей Выльгорта остались без света. Об этом сообщили в администрации Сыктывдинского района.
Электроэнергия внезапно пропала в части села от местечка Пичипашня до центра Выльгорта. Сейчас бригада Сыктывкарского РЭС работает над устранение аварийной ситуации. В течение часа планируется восстановить электроснабжение, передает "Комиинформ".
Напомним также, недавно Управление Федеральной антимонопольной службы по Коми возбудило дело в связи с распространением листовок, в которых жителей извещают о необходимости проведения поверки счетчиков на воду.
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