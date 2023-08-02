В Коми возбудили дело о листовках с требованием поверки приборов учета
- 07:40 2 августа
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- Татьяна Зубова
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
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