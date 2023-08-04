Гороскоп на 4 августа: Тельцы предвидят будущее, а Рыбы станут богаче

Сегодняшний день обещает вознаградить все знаки зодиака за труды. Ваши старания принесут положительные результаты как в личном плане, так и профессиональном. Вес сказанных вами слов сегодня очень значительный, поэтому контролируйте как себя, так и свои эмоции, будьте сдержанны и убедительны – именно такая тактика приведёт вас к желаемым результатам. Овен

Сегодня Овны окажутся в полушаге от неожиданных перемен. Стремительное развитие событий будет способствовать вашему успеху во всех начинаниях. Звёзды сегодня особенно благосклонны к людям научных профессий, к исследователям. Все ваши новаторские идеи будут одобрены руководителем. Вы сможете показать себя совершенно с другой стороны, и ваши таланты будут оценены по достоинству!

Телец

Хороший день ожидает Тельцов, у которых развита интуиция или имеется дар предвидения. Прислушайтесь к себе, самое время развивать в себе эти качества. Проведите этот день, занимаясь саморазвитием и своим душевным состоянием, медитируйте. В этот день хорошо может помочь молитва. Проводите время приятно и с пользой для себя.

Близнецы

Какие бы конфликтные ситуации не возникали, сегодня Близнецы могут всё использовать в свою пользу. Усердие в работе и спокойствие уберегут вас от многих уготованных неприятных эпизодов этого дня. Не делайте необдуманных поступков, тщательно подбирайте слова, и вы сможете насладиться успехом в этот не совсем благополучный день. Сегодняшняя ночь подарит вам сновидения, наполненные жизненной энергией.

Рак

Сегодня у Раков не совсем благоприятный день. Дела пойдут не так, как вы запланировали. Но набирайтесь терпения, вам придётся полностью положиться на судьбу, и постараться даже из такой неблагоприятной ситуации извлечь для себя что-нибудь ценное, может, вы в чём-то и потеряете, но рано или поздно трудный период закончится и всё вернётся на свои места.

Лев

Этот день у Львов просто создан для различных мероприятий, встреч с партнёрами по бизнесу и полезных знакомств. Благодаря вашему творческому подходу окружающие оценят по достоинству ваш внутренний мир. Вечер можно посвятить обустройству своего приусадебного участка, поработать на земле, погулять с детьми, собакой или встретиться с хорошими друзьями.

Дева

Самое время для Дев уделить внимание физическому и психологическому здоровью. Займитесь развитием внимания: головоломки, кроссворды, интеллектуальные игры, шарады, чтение книг – всё это, с одной стороны, будет пищей для ума, а с другой, поможет вам отвлечься от насущных проблем. Научитесь расслабляться, мыслите позитивно, занимайтесь спортом.

Весы

Пришло время показать всё, на что вы способны. Талант, красноречивость и врождённая смекалка помогут Весам добиться поставленных целей. Это касается не только профессиональной деятельности, но и других сфер жизни. Сегодняшний день также благоприятен для различных поездок, отдыха на природе с близкими друзьями или запланированных путешествий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам можно позволить себе отдохнуть. Кроме повседневных дел, можете заняться чем-то интересным, что откладывали из-за постоянной нехватки времени. Съездите за город, на дачу, пешая прогулка может быть как нельзя кстати. Главное – не давайте себе переработать, обратите внимание на своё физическое здоровье и душевное равновесие, берегите себя.

Стрелец

Многие проблемные ситуации сегодня Стрельцы разрешат быстро. Для окружающих вы откроетесь с лучшей стороны. Случайные знакомства в дальнейшем окажутся очень полезными. Даже звёзды указывают на то, что этот день вам подарен самой Вселенной, он принесёт вам счастье, успех и надежду, что грядущие перемены будут только в лучшую сторону.

Козерог

У Козерогов обычный день, без сюрпризов. Принимая важные решения, проявите твёрдость, будьте убедительны, но, если есть сомнения, не пренебрегайте мнением специалистов. Во второй половине дня уделите время семье, близким, хорошим друзьям. Устройте мини-вечеринку или выезд на природу, главное при этом, чтобы вы были вместе.

Водолей

Намеченная Водолеями цель становится всё ближе. Сегодня вы особенно это почувствуете. Трудности хоть и не отступают, но всё же постепенно решаются. Главное — не паниковать и смотреть на ситуацию немного с другого ракурса, всё окажется намного лучше. Ожидаемой поддержки от близких вы не получите. Не огорчайтесь, лучше поговорите с ними, может, у них есть на это причины.

Рыбы