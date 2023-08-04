В Сыктывкаре мошенники обманули ребенка и списали с карты ее мамы 390 тысяч рублей

В Сыктывкаре интернет-мошенники предложили 10-летней девочке работу, а после списали с карты ее мамы почти 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.



Как пояснили в ведомстве, в сыктывкарское отделение полиции обратилась 35-летняя женщина и заявила, что ее дочь стала жертвой мошенников. Аферисты связались в одном из месенджеров с ребенком и предложили попробовать заработать на просмотрах видеороликов. Для этого необходимо было перейти по ссылке. Далее, втершись в доверие девочки, злоумышленники уговорили сообщить им данные карты ее мамы. Сразу после со счета родительницы обманутого ребенка списали 390 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.



Ранее в столице республики правоохранители арестовали курьера интернет-мошенников, который сумел собрать с шести пенсионерок более двух миллионов рублей. Более того, в момент задержания мужчина имел при себе крупную сумму от очередной потерпевшей.