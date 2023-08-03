В Сыктывкаре задержали очередного курьера онлайн мошенников с крупной суммой денег

В Сыктывкаре задержали очередного курьера онлайн мошенников. При себе у злоумышленника нашли полмиллиона рублей, которые он успел получить от обманутой пенсионерки. Такую информацию разместила на своем сайте пресс-служба регионального МВД.



Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть полиции Сыктывкара обратились родные 91-летней пенсионерки, которую обманули аферисты. Они рассказали, что женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили потерпевшую в том, что ее внучка стала виновницей серьезного ДТП. Дабы избежать преследования, злоумышленники потребовали 400 тысяч рублей. Перепуганная пенсионерка не раздумывая завернула деньги в полотенце, положила сверток в пакет и передала курьеру, который прибыл к ней домой.



Спустя сутки два других жителя столицы Коми обратились в полицию с аналогичной историей. Пожилые женщины отдали в руки мошенникам более 700 тысяч рублей. При этом во всех случаях приметы курьера, забиравшего деньги, совпадали. Правоохранители составили ориентировку и меньше чем за сутки нашли злоумышленника. Им оказался 27-летний уроженец Удорского района. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что понимал незаконность своей "подработки", но согласился, желая заработать "легкие деньги".



При себе у парня нашли 500 тысяч рублей, которые он успел забрать у очередной потерпевшей. По плану парень должен был их перевести на счета анонимных получателей, а себе оставить процент за проделанную работу. Изъятые денежные средства вернули владельцу.



Всего молодой человек "обокрал" шесть пенсионерок. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. Теперь удорчанину грозит уголовная ответственность по статье мошенничество. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.