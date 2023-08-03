Космические везунчики: Глоба обещает одному знаку стабильность, богатство и процветание

Настоящими фаворитами на небесах являются люди, родившиеся под знаком Стрельца. Об этом сообщила авторитетный астролог Тамара Глоба. Стрельцов ждут большие перспективы и финансовое благополучие.

Особенно трудолюбивые Стрельцы получат в свои руки миллионы рублей, и для них не будет ничего невозможного. Небо будет благоволить их проектам и начинаниям, а яркие идеи будут возникать как бы из ниоткуда. И все это принесет им солидную прибыль: