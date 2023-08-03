Космические везунчики: Глоба обещает одному знаку стабильность, богатство и процветание
- 13:00 3 августа
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- Служба новостей
Настоящими фаворитами на небесах являются люди, родившиеся под знаком Стрельца. Об этом сообщила авторитетный астролог Тамара Глоба. Стрельцов ждут большие перспективы и финансовое благополучие.
Особенно трудолюбивые Стрельцы получат в свои руки миллионы рублей, и для них не будет ничего невозможного. Небо будет благоволить их проектам и начинаниям, а яркие идеи будут возникать как бы из ниоткуда. И все это принесет им солидную прибыль:
"Удача будет на их стороне и в деловых встречах и переговорах. Пришло время решать проблемы, которые давно требовали решения", - заявляет астролог Тамара Глоба.
Ранее астролог рассказала, что до конца последнего месяца 2023 года три знака зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, — это белая полоса.
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