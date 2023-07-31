В Сыктывкаре горожане спасли тонущего ребенка

В Республике Коми за выходные 29 и 30 июля, утонули два человека. Последние дни июля выдались очень жаркими — столбики термометров поднимались до 36 градусов. От погодных условий жители региона спасались у воды. В минздраве Коми сообщили журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, сколько человек погибло на воде и пострадало от теплового удара.

За 29 и 30 июля на реках Коми утонули два человека: в Сыктывдинском районе и в Инте на воде погибли двое мужчин.