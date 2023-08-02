Адвокат Ирины Шеремет попросил суд смягчить наказание
- 14:30 2 августа
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- Служба новостей
В городской суд Ухты поступило ходатайство адвоката Ирины Шеремет об изменении приговора. Защита попросила заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким.
Напомним, за смертельное ДТП в 2021 году, в котором пострадали еще несколько человек, Ирину Шеремет приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о смягчении наказания Ирине Шеремет назначено Ухтинским городским судом на 9 августа 2023 года, сообщила пресс-служба судов Коми.
Напомним, недавно с Ирины Шеремет взыскали расходы на лечение четверых пострадавших в аварии — более 457 тысяч рублей, а также государственная пошлина в доход бюджета в размере почти 8 тысяч рублей.
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