Адвокат Ирины Шеремет попросил суд смягчить наказание

В городской суд Ухты поступило ходатайство адвоката Ирины Шеремет об изменении приговора. Защита попросила заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким. Напомним, за смертельное ДТП в 2021 году, в котором пострадали еще несколько человек, Ирину Шеремет приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о смягчении наказания Ирине Шеремет назначено Ухтинским городским судом на 9 августа 2023 года, сообщила пресс-служба судов Коми.