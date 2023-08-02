В Сыктывкар приехал локомотив 1953 года: фоторепортаж с перрона

В Сыктывкар 2 августа приехал ретро-поезд на паровой тяге. В 2023 году паровоз П36-0147 заменили на локомотив “Лебедянка”. На перроне пассажиров встречали машинист и проводница в формах образца 1943 года. Журналист издания “Про Город” узнал, что еще изменилось за год в ретро-поезде.

Знаменитый паровоз приехал на перрон железнодорожного вокзала в 9:02. Свое прибытие он отметил громким гудком.

Десятки горожан собрались на перроне, чтобы посмотреть и сфотографироваться рядом с поездом 50-ых годов.

Ретро-поезд ездит по единому маршруту: Сыктывкар-Микунь. Локомотив будет курсировать в Коми весь август.

Весь персонал советского локомотива были одеты в формы 40-ых годов.

“Это старый локомотив 1953 года выпуска. Таких по России уже осталось не так много. Паровоз — тяжелый аппарат, по сравнению с нынешними локомотивами. Чтобы привезти его в движение необходима большая физическая нагрузка: подкинуть уголь, накачать воду. Современные локомотивы удобны тем, что там все автоматическое”, — объяснил машинист паровоза Станислав Медведев.

Звание у Станислава по образцу 1943 года — лейтенант тяги.

Мужчина с детства мечтал работать на паровозе.