В Сыктывкар приехал локомотив 1953 года: фоторепортаж с перрона
- 13:00 2 августа
- 12+
- Марина Ладанова
В Сыктывкар 2 августа приехал ретро-поезд на паровой тяге. В 2023 году паровоз П36-0147 заменили на локомотив “Лебедянка”. На перроне пассажиров встречали машинист и проводница в формах образца 1943 года. Журналист издания “Про Город” узнал, что еще изменилось за год в ретро-поезде.
Знаменитый паровоз приехал на перрон железнодорожного вокзала в 9:02. Свое прибытие он отметил громким гудком.
Десятки горожан собрались на перроне, чтобы посмотреть и сфотографироваться рядом с поездом 50-ых годов.
Ретро-поезд ездит по единому маршруту: Сыктывкар-Микунь. Локомотив будет курсировать в Коми весь август.
Весь персонал советского локомотива были одеты в формы 40-ых годов.
“Это старый локомотив 1953 года выпуска. Таких по России уже осталось не так много. Паровоз — тяжелый аппарат, по сравнению с нынешними локомотивами. Чтобы привезти его в движение необходима большая физическая нагрузка: подкинуть уголь, накачать воду. Современные локомотивы удобны тем, что там все автоматическое”, — объяснил машинист паровоза Станислав Медведев.
Звание у Станислава по образцу 1943 года — лейтенант тяги.
Мужчина с детства мечтал работать на паровозе.
“Я потомственный железнодорожник. Сперва учился на помощника тепловоза, а затем на машиниста. Это очень почетная и редкая профессия”, — поделился Станислав.
У бригады ретро-поезда есть особое правило — никогда не желать удачи перед дорогой.
“Мы не любим, когда нам желают удачи. После этого всегда что-то произойдет: например, уголь может не давать нужную жару для паровой тяги”, — отметил машинист.
Локомотивом 1953 года управляют всего три человека. Как сообщил машинист, содержать такую "махину" очень затратно.
В 2023 году на смену паровоза П36-0147, который курсировал в 2022 году, пришел локомотив “Лебедянка”.
“Тот паровоз ушел в ремонт, а этот только вернулся с него”, — пояснил лейтенант тяги.
В 2023 году желающих прокатится на поезде было не так много, как годом ранее. У перрона на сыктывкарском железнодорожном вокзале собралось всего несколько человек.
“Мы в прошлом году очень хотели попасть, но все билеты быстро разобрали. Вот, в этом году получилось”, — отметила пассажирка поезда из Сыктывкара.
Поезд выехал со станции ровно в 9:40. В Микунь он приедет в 12:13, а обратно в Сыктывкар — в 17:05.
Билеты можно приобрести на сайте "РЖД Пассажирам".
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