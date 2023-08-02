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Володина озвучила знак, который потрясет мир своим успехом: он будет грести миллионы

Володина озвучила знак, который потрясет мир своим успехом: он будет грести миллионыСкриншот из видео

Настал звездный час для Львов, сказала астролог Василиса Володина. Если сейчас они смогут отрешиться от бытовухи и оставить все мелкие дела на потом, сосредоточившись на действительно важных проектах, то в скором времени они всех сильно удивят, передает teleprogramma.

Звезды пророчат невероятный взлет карьеры этим людям, огромные заработки и упоение счастьем. Главное — увидеть знаки Вселенной и смело идти вперед, игнорируя внешние негативные вмешательства.

Возможны некоторые столкновения в личной жизни, но Лев должен четко обозначить свою лидирующую позицию, и все наладится.

Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года. 

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