Володина озвучила знак, который потрясет мир своим успехом: он будет грести миллионы
- 13:00 2 августа
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- Служба новостей
Настал звездный час для Львов, сказала астролог Василиса Володина. Если сейчас они смогут отрешиться от бытовухи и оставить все мелкие дела на потом, сосредоточившись на действительно важных проектах, то в скором времени они всех сильно удивят, передает teleprogramma.
Звезды пророчат невероятный взлет карьеры этим людям, огромные заработки и упоение счастьем. Главное — увидеть знаки Вселенной и смело идти вперед, игнорируя внешние негативные вмешательства.
Возможны некоторые столкновения в личной жизни, но Лев должен четко обозначить свою лидирующую позицию, и все наладится.
Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года.
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