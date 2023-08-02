Секреты Весов и ошибки Львов: гороскоп на 2 августа 2023 года

Сегодня стоит обратить внимание на решение финансовых вопросов. Звезды подсказывают, что любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Овен

Гороскоп дает Овну шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть — логические размышления самого Овна. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, завтра Овну стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Телец

Телец будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Тельцу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, — к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему завтра нелегко найти общий язык — Телец будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Близнецам завтра стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Близнецы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Близнецы завтра могут освободиться и от чего-нибудь еще — к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Рак

В отношениях с людьми многое может раздражать Рака, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Рак захочет докопаться до истины — в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему завтра сосредоточиться на делах, в которых Рак все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Лев

Льву не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги — есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, завтра в делах Лев не обладает достаточной решимостью — он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что завтра Льву надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения — со временем это ему пригодится.

Девы

В Деве может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет ее повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ей будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Дева может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ей надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Весы

Весы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют им действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Весы завтра могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений. А главное, это поможет избежать острых конфликтов, которые завтра ой как вероятны!

Скорпион

Скорпион будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Скорпиону решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Скорпиону завтра свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Стрелец

Стрельцу не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Стрелец ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет — отлично. Гораздо хуже, если Стрелец не заметит опасную западню. Такая уж особенность завтрашнего дня — Стрельцу необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Козерог

Козерогу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Козерог рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Козерога, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Козерогу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен, сообщили Углегорские ведомости.

Водолей

Водолей будет строг, но справедлив, — по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Водолея. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими завтра подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Рыбы