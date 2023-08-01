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Мужчина из другого региона сбывал наркотики в Коми

Мужчина из другого региона сбывал наркотики в КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Краснодарского края приехал в Коми для сбыта наркотиков. Спустя время он попался на глаза правоохранителям, и теперь мужчина выслушал приговор.

Усинский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего мужчины из Краснодарского края. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Суд установил, что в мае 2022 года мужчина приехал из Краснодарского края в Усинск на вахту. С собой он привез синтетический наркотик, который позже расфасовал. Для того чтобы спрятать запрещенное вещество по “тайникам”, мужчина задействовал своего знакомого за определенную оплату. В конце концов обвиняемому не удалось реализовать наркотические вещества, так как его преступную деятельность пресекли стражи правопорядка.

Мужчина полностью признал свою вину. Исходя из его здоровья и наличия детей, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
 

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