Мужчина из другого региона сбывал наркотики в Коми
- 21:00 1 августа
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Житель Краснодарского края приехал в Коми для сбыта наркотиков. Спустя время он попался на глаза правоохранителям, и теперь мужчина выслушал приговор.
Усинский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего мужчины из Краснодарского края. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.
Суд установил, что в мае 2022 года мужчина приехал из Краснодарского края в Усинск на вахту. С собой он привез синтетический наркотик, который позже расфасовал. Для того чтобы спрятать запрещенное вещество по “тайникам”, мужчина задействовал своего знакомого за определенную оплату. В конце концов обвиняемому не удалось реализовать наркотические вещества, так как его преступную деятельность пресекли стражи правопорядка.
Мужчина полностью признал свою вину. Исходя из его здоровья и наличия детей, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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