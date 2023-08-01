Мужчина из другого региона сбывал наркотики в Коми

Житель Краснодарского края приехал в Коми для сбыта наркотиков. Спустя время он попался на глаза правоохранителям, и теперь мужчина выслушал приговор.

Усинский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего мужчины из Краснодарского края. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.